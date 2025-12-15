L' imam di Torino torna libero Meloni i giudici annullano le misure per la sicurezza M5

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, è stato rimesso in libertà dopo che la Corte di appello di Torino ha annullato le misure di sicurezza e ordinato la scarcerazione. La decisione è stata comunicata dopo il ricorso dei legali dell'imam, che aveva precedentemente lasciato il centro di detenzione di Caltanissetta.

© Agi.it - L'imam di Torino torna libero, Meloni "i giudici annullano le misure per la sicurezza". M5... AGI - L’ imam di Torino è libero. Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai suoi legali. Una decisione che rimbalza in poche ore dalle aule del tribunale a Palazzo Chigi e in Parlamento alimentando così un ( nuovo) scontro politico sulla giustizia. "Alcuni giudici annullano le misure di sicurezza", dice la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra prende posizione contro " l'invasione di campo di una certa magistratura politicizzata ". E le opposizioni invece vanno all'attacco dell'esecutivo. Agi.it Torna in libertà Shahin, l'imam di Torino Torna libero l’Imam di Torino: permesso di soggiorno provvisorio e reazioni politiche infuocate - L’imam di Torino torna libero dal CPR di Caltanissetta con permesso di soggiorno provvisorio, dopo l’archiviazione delle accuse legate alle sue dichiarazioni. notizie.it

L'imam di Torino torna libero, FdI: "Uno schiaffo allo Stato". M5s, "Trionfa la giustizia" - Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai su ... msn.com

L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile" >> https://buff.ly/OTJisEz - facebook.com facebook

L’Imam torna a Torino. La furia della destra contro il giudice x.com