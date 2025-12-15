L' imam di Torino torna libero Meloni giudici annullano misure per la sicurezza M5s t

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, è tornato libero dopo la decisione della Corte di appello di Torino di annullare le misure di sicurezza previste. La scarcerazione, richiesta dai suoi avvocati, ha suscitato reazioni politiche e giudiziarie, mentre i giudici hanno valutato la legittimità delle restrizioni imposte.

AGI - L' imam di Torino è libero. Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai suoi legali. L'imam era recluso nel Centro di permanenza per i rimpatri della città siciliana dallo scorso 24 novembre poiché destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia firmato da Piantedosi in seguito ad alcune frasi pronunciate sull' attacco del 7 ottobre e sull'azione di Hamas. Meloni, "alcuni giudici annullano le iniziative sulla sicurezza" . Netta la critica di Giorgia Meloni alla sentenza dei giudici torinesi.

Torna libero l’Imam di Torino: permesso di soggiorno provvisorio e reazioni politiche infuocate - L’imam di Torino torna libero dal CPR di Caltanissetta con permesso di soggiorno provvisorio, dopo l’archiviazione delle accuse legate alle sue dichiarazioni. notizie.it

L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile" >> https://buff.ly/OTJisEz - facebook.com facebook

La vicenda dell'imam Shahin, trattenuto nel Cpr, dopo il provvedimento di espulsione di #Piantedosi. La Corte di Appello di Torino ha deciso la cessazione del trattenimento. Accolto il ricorso degli avvocati, per i quali non sussistano rischi per sicurezza e ordi x.com