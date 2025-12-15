L' imam di Torino torna libero ha lasciato il Cpr di Caltanissetta | Frasi lecite in uno Stato di diritto

L'imam Mohamed Shahin è stato recentemente liberato dal Cpr di Caltanissetta, in seguito a una decisione della Corte d'Appello di Torino. La sua uscita evidenzia questioni legali e di diritto relative alla sua permanenza nel centro di detenzione, aprendo un dibattito sulla tutela dei diritti e le procedure applicate in casi di espulsione e rimpatrio.

© Feedpress.me - L'imam di Torino torna libero, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta: "Frasi lecite in uno Stato di diritto" L'imam Mohamed Shahin ha lasciato il Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Caltanissetta in applicazione della decisione della Corte d'Appello di Torino. I giudici piemontesi hanno disposto la cessazione del trattenimento nella struttura siciliana. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Le motivazioni della Corte d'Appello:.

L'imam di Torino torna libero, FdI: "Uno schiaffo allo Stato" - Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai su ... msn.com

L'imam di Torino è libero - facebook.com facebook

La vicenda dell'imam Shahin, trattenuto nel Cpr, dopo il provvedimento di espulsione di #Piantedosi. La Corte di Appello di Torino ha deciso la cessazione del trattenimento. Accolto il ricorso degli avvocati, per i quali non sussistano rischi per sicurezza e ordi x.com