L' imam di Torino torna libero | ha già lasciato il Cpr di Caltanissetta La Corte di Appello | Nessun pericolo per l' ordine pubblico

L'imam di Torino, trattenuto al Cpr di Caltanissetta, è stato rimesso in libertà dalla Corte di Appello, che ha escluso rischi per l'ordine pubblico. La decisione arriva dopo settimane di proteste in città e in risposta alle dichiarazioni del ministro Piantedosi, che aveva giustificato il trattenimento con motivi di sicurezza nazionale.

