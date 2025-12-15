L' imam di Torino torna libero | ha già lasciato il Cpr di Caltanissetta La Corte di Appello | Nessun pericolo per l' ordine pubblico
L'imam di Torino, trattenuto al Cpr di Caltanissetta, è stato rimesso in libertà dalla Corte di Appello, che ha escluso rischi per l'ordine pubblico. La decisione arriva dopo settimane di proteste in città e in risposta alle dichiarazioni del ministro Piantedosi, che aveva giustificato il trattenimento con motivi di sicurezza nazionale.
