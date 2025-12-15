L' imam di Torino torna libero FdI | uno schiaffo allo Stato

L'imam Mohamed Shahin di Torino è stato rimesso in libertà dopo la decisione della Corte di appello di Torino, che ha accolto il ricorso dei suoi legali contro la permanenza nel CPR di Caltanissetta. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con Fratelli d'Italia commentando la vicenda come

