L' imam di Torino torna libero FdI | uno schiaffo allo Stato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imam Mohamed Shahin di Torino è stato rimesso in libertà dopo la decisione della Corte di appello di Torino, che ha accolto il ricorso dei suoi legali contro la permanenza nel CPR di Caltanissetta. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con Fratelli d'Italia commentando la vicenda come

l imam di torino torna libero fdi uno schiaffo allo stato

© Agi.it - L'imam di Torino torna libero, FdI: "uno schiaffo allo Stato"

AGI - L’ imam di Torino  è libero.  Mohamed Shahin  ha lasciato il  cpr di Caltanissetta  dopo la decisione della  Corte di appello di Torino  che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai suoi legali. L’imam era recluso nel Centro di permanenza per i rimpatri della città siciliana dallo scorso 24 novembre poiché  destinatario di un provvedimento di  espulsione dall’Italia  firmato da  Piantedosi  in seguito ad alcune frasi pronunciate sull’ attacco del 7 ottobre  e sull’azione di  Hamas. "Uno schiaffo allo Stato", insorge in centrodestra . Immediata la  reazione della politica  con il  centrodestra  che insorge contro la decisione dei  magistrati torinesi. Agi.it

Torna in libertà Shahin, l'imam di Torino

Video Torna in libertà Shahin, l'imam di Torino

imam torino torna liberoTorna libero l’Imam di Torino: permesso di soggiorno provvisorio e reazioni politiche infuocate - L’imam di Torino torna libero dal CPR di Caltanissetta con permesso di soggiorno provvisorio, dopo l’archiviazione delle accuse legate alle sue dichiarazioni. notizie.it

imam torino torna liberoL'imam di Torino Mohamed Shahin torna libero, lascia il Centro permanenza rifugiati di Caltanissetta - Ha lasciato il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta l'imam Mohamed Shahin in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del su ... msn.com