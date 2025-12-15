L' imam di Torino torna libero FdI | uno schiaffo allo Stato M5s trionfa la giustizia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imam Mohamed Shahin è stato rimesso in libertà dopo la decisione della Corte d'Appello di Torino, che ha accolto il ricorso sulla sua scarcerazione. La notizia suscita reazioni politiche, con FdI che definisce la decisione uno

l imam di torino torna libero fdi uno schiaffo allo stato m5s trionfa la giustizia

© Agi.it - L'imam di Torino torna libero, FdI: "uno schiaffo allo Stato". M5s, "trionfa la giustizia"

AGI - L’ imam di Torino  è libero.  Mohamed Shahin  ha lasciato il  cpr di Caltanissetta  dopo la decisione della  Corte di appello di Torino  che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai suoi legali. L’imam era recluso nel Centro di permanenza per i rimpatri della città siciliana dallo scorso 24 novembre poiché  destinatario di un provvedimento di  espulsione dall’Italia  firmato da  Piantedosi  in seguito ad alcune frasi pronunciate sull’ attacco del 7 ottobre  e sull’azione di  Hamas. "Uno schiaffo allo Stato", insorge il centrodestra . Immediata la  reazione della politica  con il  centrodestra  che insorge contro la decisione dei  magistrati torinesi. Agi.it

Torna in libertà Shahin, l'imam di Torino

Video Torna in libertà Shahin, l'imam di Torino

imam torino torna liberoL'imam di Torino torna libero, FdI: "Uno schiaffo allo Stato". M5s, "Trionfa la giustizia" - Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai su ... msn.com

imam torino torna liberoTorna libero l’Imam di Torino: permesso di soggiorno provvisorio e reazioni politiche infuocate - L’imam di Torino torna libero dal CPR di Caltanissetta con permesso di soggiorno provvisorio, dopo l’archiviazione delle accuse legate alle sue dichiarazioni. notizie.it