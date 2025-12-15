L' imam di Torino torna libero FdI | uno schiaffo allo Stato M5s trionfa la giustizia

L'imam Mohamed Shahin è stato rimesso in libertà dopo la decisione della Corte d'Appello di Torino, che ha accolto il ricorso sulla sua scarcerazione. La notizia suscita reazioni politiche, con FdI che definisce la decisione uno

AGI - L’ imam di Torino è libero. Mohamed Shahin ha lasciato il cpr di Caltanissetta dopo la decisione della Corte di appello di Torino che ha accolto il ricorso sulla 'scarcerazione' presentato dai suoi legali. L’imam era recluso nel Centro di permanenza per i rimpatri della città siciliana dallo scorso 24 novembre poiché destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia firmato da Piantedosi in seguito ad alcune frasi pronunciate sull’ attacco del 7 ottobre e sull’azione di Hamas. "Uno schiaffo allo Stato", insorge il centrodestra . Immediata la reazione della politica con il centrodestra che insorge contro la decisione dei magistrati torinesi. Agi.it

