L' imam di Torino torna in libertà Meloni | Sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura | Il Viminale valuta il ricorso

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imam di Torino, detenuto nel Cpr di Caltanissetta, torna in libertà dopo che i giudici hanno annullato le misure restrittive. Il Viminale sta valutando un ricorso. Secondo le autorità, l'uomo non rappresenta un soggetto pericoloso e i suoi contatti con ambienti terroristici sono considerati isolati e datati.

l imam di torino torna in libert224 meloni sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura il viminale valuta il ricorso

© Tgcom24.mediaset.it - L'imam di Torino torna in libertà, Meloni: "Sicurezza impossibile se i giudici annullano ogni misura" | Il Viminale valuta il ricorso

L'uomo, detenuto nel Cpr di Caltanissetta, non è ritenuto "soggetto pericoloso" e i contatti con soggetti legati al mondo del terrorismo "sono isolati e decisamente datati". Fratoianni: "Così cade una narrazione falsa e ideologizzata". Tgcom24.mediaset.it

L'imam di Torino Mohamed Shahin va espulso dall'Italia? Confronto Borgonovo-Bozzo-Pillon

Video L'imam di Torino Mohamed Shahin va espulso dall'Italia? Confronto Borgonovo-Bozzo-Pillon

imam torino torna libert224L'imam di Torino torna libero, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta: "Frasi lecite in uno Stato di diritto" - Le frasi dell’Imam Mohamed Shahin non sono sufficienti, di per sé, a formulare «un giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto», tanto più che già la Procura di Torino le aveva valutate come semp ... msn.com

imam torino torna libert224Torna libero l’Imam di Torino: permesso di soggiorno provvisorio e reazioni politiche infuocate - L’imam di Torino torna libero dal CPR di Caltanissetta con permesso di soggiorno provvisorio, dopo l’archiviazione delle accuse legate alle sue dichiarazioni. notizie.it