L' imam di Torino torna in libertà FdI | Scelta grave e incomprensibile

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, torna in libertà dopo la decisione dei giudici di cessare il suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. L'uomo, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio, suscita reazioni politiche, con FdI che definisce la scelta grave e incomprensibile.

© Tgcom24.mediaset.it - L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile" I giudici hanno disposto la cessazione del trattenimento di Mohamed Shahin, che era detenuto nel Cpr di Caltanissetta: l'uomo ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio. Bignami: "Ennesima conferma del livello di politicizzazione di una parte della nostra magistratura". Tgcom24.mediaset.it L'imam di Torino Mohamed Shahin va espulso dall'Italia? Confronto Borgonovo-Bozzo-Pillon Torna in libertà l'Imam di Torino - Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino pronunciata per la cessazione del suo ... rainews.it

Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi - L’uomo è stato fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta, dove attendeva il rimpatrio in Egitto, e ora circola con un permesso di soggiorno provvisorio ... open.online

Mohamed Shahin, l’imam di Torino ingiustamente detenuto nel CPR di Caltanissetta e a rischio di deportazione dopo una vita trascorsa in Italia, è libero. La Corte d’appello di Torino ha accolto il riesame sulla convalida del trattenimento, rilevando che non su x.com

I Pro Pal hanno attraversato le vie del centro di Torino, chiedendo la liberazione dell'imam di via Saluzzo. Striscioni e una bara artigianale in testa al corteo - facebook.com facebook