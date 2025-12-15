L' imam di Torino torna in libertà FdI | Scelta grave e incomprensibile

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, torna in libertà dopo la decisione dei giudici di cessare il suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. L'uomo, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio, suscita reazioni politiche, con FdI che definisce la scelta grave e incomprensibile.

I giudici hanno disposto la cessazione del trattenimento di Mohamed Shahin, che era detenuto nel Cpr di Caltanissetta: l'uomo ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio. Bignami: "Ennesima conferma del livello di politicizzazione di una parte della nostra magistratura". Tgcom24.mediaset.it

L'imam di Torino Mohamed Shahin va espulso dall'Italia? Confronto Borgonovo-Bozzo-Pillon

