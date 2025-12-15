L' imam di Torino lascia il Cpr di Caltanissetta FdI | Scelta grave e incomprensibile

L'imam Mohamed Shahin, trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, ha ottenuto il rilascio dopo che i giudici hanno disposto la cessazione del suo trattenimento. La decisione è arrivata in seguito all'assegnazione di un permesso di soggiorno provvisorio. FdI ha commentato la vicenda definendola una scelta grave e incomprensibile.

