Lily Collins ha appena fatto il taglio più corto della sua era e dice tutto sul beauty mood del 2026

Lily Collins ha appena sfoggiato il suo taglio di capelli più corto di sempre, anticipando le tendenze beauty del 2026. La sua scelta riflette come il look possa diventare un potente linguaggio espressivo, capace di comunicare emozioni e cambiamenti. Un segnale chiaro delle evoluzioni estetiche che caratterizzeranno il prossimo futuro.

Se c’è una cosa che Lily Collins sa fare benissimo, è usare il beauty come linguaggio. Non per stupire a caso, ma per segnare un momento preciso. A Venezia, all’inizio del press tour di Emily in Paris stagione 5, lo ha fatto di nuovo: un microbob ultra netto, quasi architettonico, che cambia completamente la sua energia visiva. Ed è per questo che noi la adoriamo. Tutti pazzi per il microbob di Lily Collins (ed è davvero un taglio radicale). Il bob di Lily Collins non è nuovo, ma questa versione è la più radicale di sempre. Cortissimo, appena sotto l’orecchio, con linee pulite e una precisione quasi grafica. Metropolitanmagazine.it

