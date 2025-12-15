Liliana Resinovich siamo alla svolta | l' ipotesi agghiacciante

A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il caso si avvicina a una svolta decisiva. Le indagini proseguono, alimentando speranze e timori, mentre l'intera comunità attende risposte definitive. La vicenda, ancora irrisolta, continua a destare inquietudine e a coinvolgere l'opinione pubblica, mantenendo viva la memoria di Liliana e il desiderio di giustizia.

Quattro anni dopo, il caso di Liliana Resinovich è ancora lì, in attesa di giustizia. La donna resta non solo nella memoria collettiva, ma è sospesa quindi in un limbo giudiziario che continua a inquietare Trieste e non solo. Era la mattina del 14 dicembre 2021 quando la pensionata di 63 anni scomparve nel nulla. Il suo corpo venne ritrovato il 5 gennaio successivo, in un boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni: avvolto in due grossi sacchi neri, la testa chiusa in altri due sacchetti, fissati al collo con un cordino. Un'immagine che ha segnato per sempre questo giallo italiano. Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, è tornato a parlare della 63enne defunta alla vigilia dei 4 anni della sua scomparsa

ULTIM'ORA Liliana Resinovich: è stato lui "La Procura ha tutto, ora basta silenzi" | Confessione senza precedenti - si è concluso in un silenzio carico di emozione, con le immagini di Liliana alzate verso il cielo.

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich. Il fratello, nel giorno dell'anniversario, ripercorre dolore e rimpianti, mentre per la sua morte resta indagato il marito Sebastiano Visintin.

La mattina di quattro anni fa scompariva Liliana Resinovich. Caso di grande eco mediatica, ancora aperto. Un solo indagato, il marito