Liliana Resinovich il fratello | Penso sia stato il marito

Dopo quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, emergono nuove ipotesi sulla sua scomparsa. Il fratello esprime dubbi e sospetti, puntando il dito verso il marito. La vicenda rimane irrisolta e continua a suscitare interrogativi, mantenendo vivo l’interesse e la speranza di fare luce sulla verità.

Liliana Resinovich, siamo alla svolta: l'ipotesi agghiacciante – Quattro anni sono passati, ma il caso di Liliana Resinovich resta una ferita aperta. Non solo per Trieste, ma per chiunque continui a seguirne gli sviluppi con un misto di inquietudine e incredulità. Liliana, 63 anni, pensionata, scompare la mattina del 14 dicembre 2021 come se si fosse dissolta nel nulla. Nessun messaggio, nessun segnale, nessuna traccia immediata. Un'assenza che fin da subito appare anomala, difficile da spiegare. Per settimane la città vive sospesa, mentre familiari, amici e forze dell'ordine cercano risposte. Poi, il 5 gennaio 2022, arriva la notizia che cambia tutto: il corpo di Liliana viene ritrovato in un boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni.

