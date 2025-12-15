Libretto di famiglia | versamenti entro il 18 dicembre per evitare ritardi Chi deve farlo e istruzioni

Il libretto di famiglia è uno strumento utilizzato per pagare lavori occasionali come baby-sitting, assistenza agli anziani o piccoli lavori domestici. È importante rispettare le scadenze di dicembre, con i versamenti da effettuare entro il 18, per evitare eventuali ritardi o sanzioni. Ecco le istruzioni e chi deve adempiere a questa procedura.

Chi utilizza il Libretto di famiglia per pagare lavori occasionali – come baby-sitting, assistenza agli anziani o piccoli lavori domestici – deve prestare attenzione alle scadenze di dicembre. L'INPS ha infatti segnalato che i versamenti effettuati troppo a ridosso della fine dell'anno potrebbero causare ritardi nei pagamenti ai prestatori, soprattutto se si utilizza il modello F24. Per garantire accrediti regolari tra fine dicembre e inizio gennaio, è fondamentale ricaricare il portafoglio elettronico entro il 18 dicembre. Vediamo cosa fare e chi è coinvolto.

