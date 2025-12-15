Liberty di ghiaccio Natale a Villa Bernasconi | dove l’inverno diventa poesia e la Belle Époque riprende vita
Il Natale A Cernobbio si è acceso con un progetto unico che trasforma il “museo-casa” di Villa Bernasconi in un luogo sospeso nel tempo grazie al progetto “Liberty di ghiaccio. Natale in Villa Bernasconi”, che unisce suggestioni d’epoca e creatività contemporanea. Fino al 6 gennaio 2026, la. Quicomo.it
Come zittire quell'amica che si vanta sempre #laslunas
'Merry Liberty: odori, colori e sapori del Natale' - Profumo di miele, cannella, arancia e resina di pino. cataniatoday.it
Galzignano Terme: villa Bianca rivive per Natale - Villa Bianca a Galzignano Terme riapre i cancelli dopo circa vent’anni di inattività, ma per chi ha ancora ricordi del passato questa volta non sono le discusse auto rombanti a varcare la soglia del g ... difesapopolo.it
La mia Ostia. . Le dirette de La mia Ostia: apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio - facebook.com facebook