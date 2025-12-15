Liberazione imam Meloni contro i magistrati | Come garantire sicurezza se giudici annullano ogni iniziativa?

La presa di posizione della Presidente del Consiglio riguarda la liberazione di un imam e le decisioni giudiziarie che, secondo lei, compromettono la sicurezza nazionale. Meloni sottolinea le difficoltà nel garantire la sicurezza degli italiani a causa delle decisioni di alcuni magistrati, evidenziando tensioni tra istituzioni politiche e giudiziarie sul tema della sicurezza pubblica.

“Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?”. Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva l’ennesimo affondo contro i magistrati. Questa volta l’occasione è la pronuncia della Corte di Appello di Torino per la cessazione del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, espulso dall’Italia dopo aver giustificato il massacro di Hamas perpetrato il 7 ottobre. fdff La premier ricorda con un posto sui social che l’imam era “destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”: “Parliamo di una persona – scrive Meloni – che ha definito l’attacco del 7 ottobre un atto di ‘resistenza’, negandone la violenza. Ilfattoquotidiano.it

