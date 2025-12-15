Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?
La Corte d’appello di Torino ha deciso di liberare l’imam Mohamed Shahin, detenuto dal novembre scorso nel centro di Caltanissetta. La notizia ha suscitato reazioni politiche e dibattiti sulla sicurezza e il ruolo della giustizia nel contesto dell’immigrazione e della lotta al terrorismo in Italia.
La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta. Shahin – a cui è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta – aveva ricevuto un decreto di espulsione dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi perché accusato di avere posizioni religiose estremamente radicali. Per il suo rientro a Torino si erano mobilitati diversi manifestanti e attivisti, fra cui quelli che il 28 novembre scorso fa hanno partecipato all' assalto della redazione della Stampa, scrivendo proprio sui muri dell'ufficio "Free Shanin". Ilfoglio.it
Vergogna! Per i giudici di Torino non bastano le parole schifose dell'imam Mohamed Shahin, che aveva incendiato le piazze dell'odio dicendo di essere "d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre": poco fa la Corte d'Appello lo ha liberato dal Cpr annull
