Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?

La rilascio dell'imam Mohamed Shahin da parte della Corte d’appello di Torino riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’efficacia delle misure giudiziarie. La decisione ha suscitato reazioni tra politica e opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla tutela delle frontiere e la lotta al terrorismo. Un tema complesso che mette in discussione l’equilibrio tra diritto e sicurezza nel contesto italiano.

© Ilfoglio.it - Liberato l’imam di Torino Shahin. Meloni: “Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?” La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta. Shahin – a cui è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta – aveva ricevuto un decreto di espulsione dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi perché accusato di avere posizioni religiose estremamente radicali. Per il suo rientro a Torino si erano mobilitati diversi manifestanti e attivisti, fra cui quelli che il 28 novembre scorso fa hanno partecipato all' assalto della redazione della Stampa, scrivendo proprio sui muri dell'ufficio "Free Shanin". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Liberato l’imam di Torino Shahin. Meloni: “Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?” Leggi anche: Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin. L’irritazione della premier Meloni: «La sicurezza è impossibile se dei giudici annullano ogni misura» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?; L’imam di Torino torna libero Smentita la pericolosità; L’imam Shahin torna libero era nel Cpr di Caltanisetta in attesa di espulsione per motivi di sicurezza nazionale; I giudici liberano l’imam di Torino Shahin | Non è un pericolo per lo Stato Ma il Viminale vuole espellerlo comunque. L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato - Il suo caso era stato discusso dopo l'assalto alla redazione della Stampa, ma della sua espulsione non si è ancora deciso ... ilpost.it

