Liberato l’imam di Torino Shahin Meloni | Come difendiamo la sicurezza se i giudici annullano tutto?
La rilascio dell'imam Mohamed Shahin da parte della Corte d’appello di Torino riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’efficacia delle misure giudiziarie. La decisione ha suscitato reazioni tra politica e opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla tutela delle frontiere e la lotta al terrorismo. Un tema complesso che mette in discussione l’equilibrio tra diritto e sicurezza nel contesto italiano.
La Corte d’appello di Torino ha disposto la liberazione dell’imam torinese Mohamed Shahin, detenuto dal 24 novembre nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta. Shahin – a cui è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta – aveva ricevuto un decreto di espulsione dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi perché accusato di avere posizioni religiose estremamente radicali. Per il suo rientro a Torino si erano mobilitati diversi manifestanti e attivisti, fra cui quelli che il 28 novembre scorso fa hanno partecipato all' assalto della redazione della Stampa, scrivendo proprio sui muri dell'ufficio "Free Shanin". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
