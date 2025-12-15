L’IA raddoppia in un anno | entra in azienda ma le competenze restano un freno

L'intelligenza artificiale si diffonde rapidamente nelle aziende italiane, raddoppiando la sua presenza in un solo anno. Tuttavia, l'adozione varia tra grandi imprese e PMI, con quest'ultime ancora frenate da carenze di competenze e dati disponibili. Un divario che evidenzia sfide e opportunità per il futuro del settore.

Roma, 15 dicembre 2025 – L’intelligenza artificiale sta accelerando nelle imprese italiane, ma lo fa a due velocità: da un lato le grandi aziende, che in un anno hanno portato l’adozione oltre la soglia simbolica della “maggioranza”; dall’altro le PMI, che crescono ma restano più esposte a un limite ricorrente, la carenza di competenze e di dati pronti all’uso. Nel 2025 utilizza almeno una tecnologia di IA il 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti, il doppio rispetto all’8,2% del 2024 (e più che triplo rispetto al 5,0% del 2023). Il salto è ancora più evidente tra le grandi imprese: dal 32,5% del 2024 al 53,1% nel 2025. Quotidiano.net