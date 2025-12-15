L' europarlamentare del Pd Bonaccini ad Alfero e San Piero per l’evento ' Vivere la montagna oggi'

L’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini sarà a Alfero e San Piero il 19 dicembre per l’evento “Vivere la montagna oggi”, promosso dalla Federazione Pd di Cesena. Dopo le iniziative sulla sanità e l’E45, l’appuntamento si focalizza sui servizi e le sfide delle aree montane, coinvolgendo la comunità locale e portando all’attenzione le questioni della montagna.

© Cesenatoday.it - L'europarlamentare del Pd Bonaccini ad Alfero e San Piero per l’evento 'Vivere la montagna oggi' Continuano le iniziative della Federazione Pd di Cesena dopo quelle sulla sanità con l’assessore Fabi e sull’E45 con il senatore Delrio: venerdì 19 dicembre l’europarlamentare e presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini sarà protagonista di “Vivere la montagna oggi – servizi. Cesenatoday.it Prescrizione, Boschi: Non faremo un passo indietro Bonaccini-Ricci, 'Sanità Marche peggiorata e Acquaroli silente' - Le parole del presidente del Pd ed europarlamentare Stefano Bonaccini e del candidato del centrosinistra a presidente di ... ansa.it Bonaccini a Treviglio per inaugurare la Festa de l’Unità: torna la storica kermesse del Pd - Il presidente del Partito Democratico ed europarlamentare sarà ospite d’onore venerdì 25 luglio. bergamonews.it Bel dibattito molto partecipato ieri a La Louvière, dove il nostro presidente Stefano Bonaccini ha affrontato, insieme all’europarlamentare belga Estelle Ceulemans, il tema del futuro dell’Europa, in un momento di forti tensioni mondiali dominato da una destra s - facebook.com facebook