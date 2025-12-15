Un gruppo di 150 docenti dell'università di Catania ha scritto una lettera aperta in cui esprime preoccupazione per il modo in cui la ministra Anna Maria Bernini si è rivolta agli studenti che manifestavano contro la riforma di accesso alla facoltà di Medicina durante l'evento

© Feedpress.me - Lettera di 150 docenti dell'ateneo di Catania: "La ministra Bernini denigra gli studenti"

«Da docenti dell’università di Catania desideriamo esprimere la nostra profonda preoccupazione per il modo in cui la ministra Anna Maria Bernini, si è rivolta a un gruppo di studentesse e studenti che manifestavano alla "Atreju", storica festa del partito di Fratelli d’Italia, contro la riforma di accesso alla facoltà di Medicina": è quanto si legge in una lettera aperta, già firmata online. Feedpress.me

Lettera150, Valditara: Competenza ed esperienza fondamentali per ricostruire l’Italia

Lettera di 150 docenti dell'ateneo di Catania: "La ministra Bernini denigra gli studenti" - «Da docenti dell’università di Catania desideriamo esprimere la nostra profonda preoccupazione per il modo in cui la ministra Anna Maria Bernini, si è rivolta a un gruppo di studentesse e studenti che ... msn.com