Lettera degli abitanti della Val di Zena | Caro Babbo Natale asfaltaci le strade

Gli abitanti della Val di Zena si rivolgono a Babbo Natale con una richiesta particolare: migliorare la sicurezza delle strade. Ogni anno, i residenti esprimono desideri e speranze, sperando in interventi concreti per rendere il territorio più sicuro e vivibile. Ecco il loro messaggio, tra tradizione e necessità quotidiane.

"Caro babbo natale come ogni anno provo a farti una richiesta, vorrei un po' più di sicurezza stradale". Può riuscirci soltanto Babbo Natale, deve aver ironicamente pensato chi ha appeso questa letterina tra i rami dell'abete nella piazzetta di Ca' di Lavacchio, frazione di Pianoro, nella bolognese Val di Zena. L'autore della lettera dice: "Io ci credo a Babbo Natale, perché è rimasto solo lui per aiutarci nella valle". Sono ancora visibili in tutta la zona gli effetti delle ultime alluvioni, soprattutto quella dell'ottobre 2024 che ha distrutto molte vie d'accesso isolando interi comuni e borgate.