Letizia Prete la testimone comasca della strage alla festa ebraica di Bondi Beach | Gli spari e poi il caos vedevo la gente cadere
Letizia Prete, testimone della tragedia di Bondi Beach, ricorda gli attimi di caos e paura durante la sparatoria alla festa ebraica. La sua testimonianza evidenzia l’orrore vissuto e la speranza che il terrore non domini le nostre vite, ma si possa superare. Un racconto di coraggio e resilienza di fronte a un evento drammatico.
Como, 15 dicembre 2025 – “Spero che il terrore non vinca, che non rimanga dentro di noi a limitare la nostra libertà. Spero che il vero obiettivo di questo atto, diffondere la paura, non abbia la meglio sulla mia vita”. È notte fonda a Sydney quando Letizia Prete, studentessa comasca di 25 anni, è ormai riuscita a rientrare nella sua casa affacciata su Bondi Beach. Dopo lo sconcerto, le ore frenetiche e destabilizzanti vissute durante e dopo la sparatoria, comincia a rendersi conto di cosa ha vissuto. Mette in ordine immagini e sensazioni, e inizia a raccontare. Cosa si ricorda di quei momenti? “Erano le 18. Ilgiorno.it
