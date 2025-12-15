L’estremista di destra José Antonio Kast ha vinto le elezioni presidenziali in Cile

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Kast ha conquistato la vittoria nelle elezioni presidenziali del Cile, ottenendo circa il 58% dei voti nel ballottaggio di domenica. Con questa vittoria, l'estremista di destra diventa il nuovo presidente del paese, segnando un importante cambio politico e un possibile impatto sulle politiche future.

José Antonio Kast sarà il nuovo presidente del Cile, dopo aver vinto, con circa il 58% dei voti, il ballottaggio delle elezioni di domenica. Il politico, cinquantanove anni, è un avvocato e fa parte del Partito Repubblicano, di estrema destra. Sarà il primo leader di questo orientamento dalla fine della dittatura del generale Augusto Pinochet, nel 1990. L’altra candidata al ballottaggio, Jeannette Jara del Partito Comunista, ha ottenuto poco più del 41% il peggior risultato degli ultimi anni per il movimento progressista. Dopo la vittoria, Kast ha tenuto un comizio davanti ai suoi sostenitori e l’ha elogiata, riconoscendone il valore. Metropolitanmagazine.it