L' esilio dorato di Assad nella Mosca del lusso | Vive in una delle zone più care al mondo E vuole fare l' oculista
L'ex dittatore siriano Bashar al-Assad vive ora a Mosca, in una delle zone più esclusive e costose del mondo. Protetto dal sostegno di Putin, cerca di mantenere un profilo basso mentre ambisce a diventare oculista. Il suo esilio dorato riflette le complesse dinamiche tra la Siria e la Russia, con il Cremlino che lavora per consolidare i rapporti con il regime siriano.
Protetto da Putin, l'ex dittatore siriano deve tenere un profilo basso (il Cremlino vuole buoni rapporti con la Siria). E starebbe cercando di specializzarsi come oftalmologo. Xml2.corriere.it
Assad’s Luxury Life in Moscow: From Syrian Palaces to Russian skyscrapers
L'esilio dorato di Assad nella Mosca del lusso: «Vive in una una delle zone più care al mondo». E vuole fare l'oculista - Protetto da Putin, l'ex dittatore siriano deve tenere un profilo basso (il Cremlino vuole buoni rapporti con la Siria). msn.com
La nuova vita di Assad in esilio a Mosca: studia russo e torna alla professione medica - La nuova vita di Assad in esilio a Mosca: studia russo e torna alla professione medica Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com
Altro che Sandringham, Carlo potrebbe spedire Andrea in un esilio dorato Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook