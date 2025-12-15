L' esilio dorato di Assad nella Mosca del lusso | Vive in una delle zone più care al mondo E vuole fare l' oculista

L'ex dittatore siriano Bashar al-Assad vive ora a Mosca, in una delle zone più esclusive e costose del mondo. Protetto dal sostegno di Putin, cerca di mantenere un profilo basso mentre ambisce a diventare oculista. Il suo esilio dorato riflette le complesse dinamiche tra la Siria e la Russia, con il Cremlino che lavora per consolidare i rapporti con il regime siriano.

Protetto da Putin, l'ex dittatore siriano deve tenere un profilo basso (il Cremlino vuole buoni rapporti con la Siria). E starebbe cercando di specializzarsi come oftalmologo. Xml2.corriere.it

