L’eroe di Bondi Beach | Lo rifarei ancora anche se crivellato di proiettili

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, noto come l’eroe di Bondi Beach, ha dichiarato di non avere rimorsi riguardo alle sue azioni, affermando di rifarle ancora nonostante le ferite. Mentre i dolori fisici si intensificano, la sua determinazione rimane forte, testimonianza di un gesto che ha lasciato un'impronta significativa nella comunità.

(Adnkronos) – “Non si pente di quello che ha fatto, dice che lo rifarebbe di nuovo, ma i dolori stanno diventando pesanti per lui”. Così Sam Issa, avvocato australiano specializzato in pratiche di immigrazione, riferisce le dichiarazioni di Ahmed Al Ahmed, ormai noto come “l’eroe di Bondi Beach” che ieri ha bloccato e disarmato uno . Ildifforme.it

