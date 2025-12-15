L’eroe di Bondi Beach le fake news per colpa di Grok e la vera storia di Ahmed

Dopo l'attacco a Bondi Beach, Sydney, sono emerse numerose fake news riguardanti l'identità dell'uomo che ha disarmato uno degli aggressori. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito sui social, dove si sono diffusi racconti falsi e supposizioni infondate, alimentando confusione e misinformationi sulla vera storia dell'eroe e sugli eventi accaduti.

(Adnkronos) – Dopo l'attacco a Bondi Beach, a Sydney, sui social sono iniziate a circolare notizie false sull'identità dell'uomo eroe che ha disarmato uno dei due attentatori. Inizialmente il protagonista era stato identificato come Ahmed al Ahmed, di religione islamica e di origine siriana. Alcuni post online, però, lo hanno indicato come 'Edward Crabtree'.