L’eroe dell’attentato di Bondi Beach | Bevevo un caffè con un amico era una questione di coscienza

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un tranquillo pomeriggio a Bondi Beach, Ahmed al-Ahmed ha dimostrato grande coraggio disarmando uno degli attentatori. Mentre sorseggiava un caffè con un amico, ha deciso di intervenire per fermare la minaccia, motivato da un senso di coscienza e responsabilità. La sua azione ha evitato ulteriori tragedie, diventando un esempio di altruismo e coraggio.

"Non riuscivo a sopportarlo. Dio mi ha dato la forza e ho pensato che avrei impedito a quella persona di uccidere altra gente" ha raccontato Ahmed al-Ahmed, l'eroe che ha disarmato uno degli attentatori di Bondi Beach. Il 43enne è staro operato ed è ricoverato. Fanpage.it