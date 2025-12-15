L’eredità di Rob Reiner | una fortuna da 200 milioni di dollari e una villa sulla spiaggia di Malibu

Rob Reiner, celebre regista americano, si è spento tragicamente insieme alla moglie Michele. Lascia un’eredità stimata di circa 200 milioni di dollari e una villa sulla spiaggia di Malibu, simbolo del suo successo e del suo stile di vita. La sua morte segna la fine di una carriera memorabile nel mondo del cinema e uno spartiacque per la sua famiglia e i fan.

© Quotidiano.net - L’eredità di Rob Reiner: una fortuna da 200 milioni di dollari e una villa sulla spiaggia di Malibu Los Angeles, 15 dicembre 2025 - Il regista americano Rob Reiner, assassinato insieme alla moglie Michele, lascia una fortuna di circa 200 milioni di dollari. Secondo il sito web Celebrity Net Worth, dopo decenni di lavoro a Hollywood, il regista ha accumulato una considerevole ricchezza grazie a successi come "Harry ti presento Sally" del 1989, "Stand by Me del 1986 e "La storia fantastica" del 1987. Cinema, il regista Bob Reiner e la moglie trovati morti accoltellati Oltre al su ccesso come regista, Reiner è stato anche uno dei fondatori della Castle Rock Entertain ment, uno degli studi indipendenti più influenti di Hollywood, creato nel 1987 con i produttori Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick e Alan Horn, l'attuale presidente dei Walt Disney Studios. Quotidiano.net L’eredità di Rob Reiner: una fortuna da 200 milioni di dollari e una villa sulla spiaggia di Malibu - Dopo decenni di lavoro a Hollywood, il regista ha accumulato una considerevole ricchezza grazie a successi come ‘Harry ti presento Sally’. quotidiano.net