L’epopea degli aborigeni sopravvissuti al colonialismo
LA RECENSIONE. Tra le più amate e celebrate autrici australiane, Alexis Wright (di origine aborigena) è stata più volte nella lista ristretta delle papabili al Nobel per la letteratura. Ora arriva in Italia quello che è considerato da più parti come il suo capolavoro: «Meritoria». Ecodibergamo.it
L’epopea degli aborigeni sopravvissuti al colonialismo - Tra le più celebrate autrici australiane, Alexis Wright è stata più volte nella lista delle papabili al Nobel per la letteratura. ecodibergamo.it
Ah, questa sì che è una storia d’amore moderna: altro che Romeo e Giulietta, qui abbiamo Martina e l’Onnivoro Pentito (a rate). Un’epopea degna di una serie Netflix in dieci stagioni, con colpi di scena, tofu ovunque e litigi sul latte vegetale. La trama è intensa - facebook.com facebook