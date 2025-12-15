© Ecodibergamo.it - L’epopea degli aborigeni sopravvissuti al colonialismo

LA RECENSIONE. Tra le più amate e celebrate autrici australiane, Alexis Wright (di origine aborigena) è stata più volte nella lista ristretta delle papabili al Nobel per la letteratura. Ora arriva in Italia quello che è considerato da più parti come il suo capolavoro: «Meritoria». Ecodibergamo.it

