L’epopea degli aborigeni sopravvissuti al colonialismo

LA RECENSIONE. Tra le più amate e celebrate autrici australiane, Alexis Wright (di origine aborigena) è stata più volte nella lista ristretta delle papabili al Nobel per la letteratura. Ora arriva in Italia quello che è considerato da più parti come il suo capolavoro: «Meritoria». Ecodibergamo.it

