Leocorno Gambini nuovo capitano Il Drago conferma Gotti e Sani Eletti i priori Bianchi e Mariotti

Leocorno annuncia Gambini come nuovo capitano, mentre il Drago conferma Gotti e Sani nello staff tecnico. In città si sono svolte le elezioni per i priori Bianchi e Mariotti, mentre l’atmosfera si anima tra shopping e mercati affollati, con negozi aperti e un clima vivace che coinvolge residenti e visitatori in un vivace fermento urbano.

© Lanazione.it - Leocorno, Gambini nuovo capitano. Il Drago conferma Gotti e Sani . Eletti i priori Bianchi e Mariotti Shopping, atmosfera luccicante in città. Il mercato settimanale no-stop, tanta gente e negozi aperti. Ma quella di ieri è stata anche un’importante domenica elettorale in ben tre Contrade dove si rinnovavano le cariche. Nel Leocorno e nel Drago si andava alle urne per priore e capitano mentre nella Torre soltanto per il seggio e la società. Non ci sono stati imprevisti, tutti i nomi proposti risultano eletti anche con maggioranze particolarmente ampie. Ma andiamo per ordine. Un bel numero di contradaioli si è espresso nel Drago dove i votanti risultato 304. Il capitano Jacopo Gotti è stato confermato per un altro biennio con circa il 90% dei consensi, come pure l’onorando Luigi Sani. Lanazione.it Contrada del Leocorno, eletto il nuovo capitano Gambini - La contrada ha scelto il nuovo Capitano, eletto Raffaele Gambini, che ricopriva la carica di mangino di Marco Minnucci. radiosienatv.it

GAMBINI NUOVO CAPITANO DEL LEOCORNO, MARIOTTI CONFERMATO PRIORE - Nelle elezioni di questo weekend è arrivata l'ufficialità dell'avvicendamento con Marco Minucci. oksiena.it

GAMBINI NUOVO CAPITANO DEL LEOCORNO, MARIOTTI CONFERMATO PRIORE Elezioni nella contrada di Pantaneto - facebook.com facebook

Leocorno: Raffaele Gambini eletto Capitano gazzettadisiena.it/leocorno-raffa… x.com