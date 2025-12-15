L’emergenza negata a Giugliano sabato scorso la presentazione del libro di Alemanno

Sabato a Giugliano si è tenuta la presentazione del libro “L’emergenza negata” di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, presso la libreria Mare Nero. L’opera, scritta durante la detenzione dell’ex sindaco di Roma, affronta temi cruciali legati alle emergenze sociali e politiche, offrendo uno sguardo approfondito sulle criticità del nostro tempo.

© Teleclubitalia.it - “L’emergenza negata”, a Giugliano sabato scorso la presentazione del libro di Alemanno Si è svolta sabato mattina, presso la libreria Mare Nero di via Starza a Giugliano, la presentazione del libro “L’emergenza negata”, scritto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo, un’opera nata e sviluppata durante la detenzione dell’ex sindaco di Roma, attualmente recluso e dunque assente all’incontro. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione di pubblico e si . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Nessuno tocchi Caino Oggi ho partecipato alla presentazione del libro L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane, di Gianni Alemanno e Fabio Falbo. Un momento di confronto importante, in cui si è parlato del libro e, soprattutto, della realtà che ess - facebook.com facebook Sono intervenuto alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”. x.com