Lele Sarallo | due nuove date romane di Scusate il Ritardo

Lele Sarallo torna con due nuove date romane di “Scusate il Ritardo”, spettacolo che combina sketch divertenti, numeri musicali e interazioni con il pubblico. L’appuntamento è il 28 e 29 gennaio 2026 al Teatro Tor Bella Monaca, alle 20. Un’occasione per divertirsi e scoprire un intrattenimento coinvolgente e originale.

