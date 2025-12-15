LEGNO pubblicano Don’t CRAI | il nuovo singolo ambientato tra le corsie di un supermercato

I Legno tornano con il nuovo singolo “Don’t CRAI”, uscito il 12 dicembre. Ambientato tra le corsie di un supermercato, il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da metà dicembre. Un’ulteriore prova della loro capacità di creare atmosfere coinvolgenti e originali nel panorama musicale italiano.

È uscito venerdì 12 dicembre “Don’t CRAI”, il nuovo singolo dei Legno, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Apollo Records (distribuzione ADA Music ) e in rotazione radiofonica da venerdì 19 dicembre. Con questo brano il duo torna a sorprendere, scegliendo un’ambientazione tanto quotidiana quanto carica di significato: un supermercato, luogo ordinario che diventa lo scenario simbolico di una storia d’amore che si sta consumando. Una storia che finisce tra gli scaffali. Il supermercato è uno spazio familiare, fatto di gesti automatici e routine. Proprio per questo, secondo i Legno, è il posto ideale per raccontare in modo semplice e sincero ciò che resta quando un rapporto arriva alla fine. Spettacolo.periodicodaily.com

