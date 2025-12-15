Tommaso Marini, giovane talento anconetano, rappresenta con orgoglio le Marche nel mondo della scherma. Nato al PalaScherma di Ancona e cresciuto al Club Scherma Jesi, si distingue per la sua dedizione e abilità nel fioretto, portando la sua terra con dignità e valore in ogni competizione internazionale.

© Ilrestodelcarlino.it - "Legato alla mia terra, la porto in giro nel mondo con grande dignità e valore"

Tommaso Marini, venticinquenne anconetano, è la punta di diamante del fioretto delle Marche, nato al PalaScherma di Ancona e cresciuto poi al Club Scherma Jesi. Prima del recente trasferimento a Roma. Tommaso Marini, cosa le ha portato il trasferimento nella Capitale? "Un’aria di novità. Ho cambiato maestro che ora è Luca Simoncelli, ma anche preparatrice atletica, che è Barbara Montecchiani, che fa parte come me delle Fiamme Oro, che mi sostiene e che ringrazio. Una figura femminile è molto importante all’interno dello staff. Dal punto di vista dello svago e dell’arte sto seguendo altri progetti e sono molto felice. Ilrestodelcarlino.it

Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! ??#mare#paura#inquietante#tsunami

ARTE Dalla Festa del Cinema di Roma ai musei e fondazioni di tutto il mondo il docu-film LOOKING FOR NIVOLA di Peter Marcias, la storia dell'artista sardo vissuto a New York, legato alla sua terra, Orani di Nuoro. Servizio di Francesco Giovanni Zingrillo Pet - facebook.com facebook