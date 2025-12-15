L' effetto Amazon il boom dell’editore invisibile

Negli ultimi anni, Amazon ha evoluto il suo ruolo, diventando un editore invisibile che influenza la visibilità e il successo dei libri. Attraverso algoritmi e meccanismi di promozione, la piattaforma determina quali titoli emergono e quali restano in secondo piano, assumendo una posizione di rilievo nel panorama editoriale contemporaneo.

© Liberoquotidiano.it - L'effetto Amazon, il boom dell'editore invisibile Negli ultimi anni Amazon ha assunto un ruolo che somiglia sempre più a quello di un editore diffuso: non decide soltanto la distribuzione, ma plasma i percorsi di visibilità, premia titoli e autori attraverso meccanismi algoritmici e diventa spesso la porta di ingresso per chi si autopubblica. Sul piano globale il fenomeno dell'autopubblicazione è in crescita: nel 2023 sono stati registrati oltre 2,6 milioni di titoli self con ISBN, un aumento sostenuto rispetto all'anno precedente. In Italia il dato è altrettanto indicativo: nel 2024 sono state circa 26.700, pari a una quota rilevante della produzione nazionale, mentre il mercato digitale, composto da e-booke audiolibri, continua a pesare con importi che oscillano fra i 120 e i 150 milioni di euro.