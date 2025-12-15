Leandro Mosca | Voglio tornare in Nazionale Quando hai infortuni a catena devi convivere con la paura

Leandro Mosca, protagonista dell’ultima puntata di Volley Night su OA Sport, condivide le sue esperienze e sfide legate agli infortuni. Con un desiderio forte di tornare in Nazionale, il giocatore racconta le difficoltà di convivere con la paura e le emozioni legate al percorso di recupero.

Leandro Mosca è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il centrale di Monza ha toccato diversi aspetti dal recupero dopo il lungo stop per infortuni assortiti, passando agli obiettivi con il club e con la Nazionale azzurra. Il campione del mondo di Polonia e Slovenia 2022 ha iniziato il suo racconto proprio dal lungo stop che lo ha tenuto un anno e mezzo lontano dai campi di gioco: “Essere tornato a giocare rimane il mio risultato più importante. Anche se sono già rientrato dopo tutto quel tempo non ne sono ancora grato abbastanza. Sono tornato a giocare da 3 mesi ed è un grande traguardo”. Oasport.it

