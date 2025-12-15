Leader Europa | sì a forza per l' Ucraina

I leader europei hanno deciso di sostenere l'Ucraina con una forza multinazionale, guidata dall'Europa e con il supporto degli Stati Uniti. Questo impegno mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione, rispondendo alle sfide attuali e mostrando unità internazionale di fronte alle tensioni in corso.

22.02 I leader europei si sono impegnati a fornire una "forza multinazionale per l'Ucraina" a guida europea, con il supporto degli Stati Uniti. La forza "contribuirà alla rigenerazione delle forze armate ucraine, alla sicurezza dello spazio aereo ucraino e alla salvaguardia dei suoi mari, anche attraverso operazioni all'interno dell'Ucraina", si legge in una nota congiunta diffusa da Germania, Francia, Regno Unito,Italia,Polonia,Finlandia, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi e dai vertici delle istituzioni dell'Ue.