Le tre giovani pallavoliste viterbesi scelte tra i migliori talenti del Lazio

Tre giovani pallavoliste viterbesi sono state selezionate tra i migliori talenti del Lazio. La scelta è avvenuta su indicazione dello staff tecnico delle Squadre Nazionali, alla presenza di figure di rilievo come Marco Mencarelli e Gaetano Gagliardi, e dei Selezionatori Regionali Daniela Proietti, Paolo Piciacchia e Lorenzo De Marco.

© Viterbotoday.it - Le tre giovani pallavoliste viterbesi scelte tra i migliori talenti del Lazio Su indicazione dello staff tecnico delle Squadre Nazionali, con la presenza del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili Marco Mencarelli e del Tecnico Federale Gaetano Gagliardi e su indicazione dei Selezionatori Regionali Daniela Proietti, Paolo Piciacchia e Lorenzo De Marco, sono.