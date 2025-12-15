Le sfide dell’abitare nell’Europa delle città focus anche su Piacenza

L’articolo esplora le sfide dell’abitare nelle città europee, con particolare attenzione a Piacenza. Recentemente, l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini ha preso parte al convegno “Roma e l’Europa: un nuovo patto per l’abitare”, affrontando temi legati alla sostenibilità, all’accessibilità e alle strategie di sviluppo urbano nel contesto europeo.

L’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini ha partecipato nei giorni scorsi al convegno “Roma e l’Europa: un nuovo patto per l’abitare”, nella cornice dell’Acquario Romano. L’evento era la seconda tappa del percorso #AllWeNeedIsHome, promosso da PPAN Academy, che ha contribuito alla costruzione. Ilpiacenza.it