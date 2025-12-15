le serie televisive raccontano la sicilia come una cartolina rassicurante

Le serie televisive spesso raffigurano la Sicilia come una cartolina idilliaca e rassicurante. Tuttavia, “Sicilia Express”, l’ultima produzione di Salvatore Ficarra e Valentino Picone su Netflix, offre una prospettiva diversa, svelando sfaccettature più complesse e reali di questa terra ricca di contrasti e storie da scoprire.

Non è cattiva, “Sicilia Express”, l’ultima fatica di Salvatore Ficarra e Valentino Picone su Netflix. È semplicemente buona. Troppo buona. Di quella bontà che, sullo schermo, sa di frutta martorana e di anestesia. Una Sicilia addobbata a festa, illuminata dal Natale e da una retorica del «siamo tutti bravi e buoni», dove persino il lavoro che manca o il caro voli si tramuta in occasione di poesia. Ma sotto la superficie scintillante c’è un vuoto narrativo, un’isola senza mordente, pacificata. È il sintomo di una tendenza culturale più ampia: negli ultimi anni, un velo di «buonismo» sembra aver coperto ogni racconto isolano. Linkiesta.it

