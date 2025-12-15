Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana su Netflix si preannuncia ricca di novità e ritorni attesi, offrendo agli spettatori una varietà di serie e film imperdibili. Tra nuove uscite e ritorni amatissimi, il catalogo si arricchisce di contenuti pronti a catturare l’attenzione. Ecco le proposte più interessanti da non perdere in questa settimana.

le serie e i film da vedere su netflix questa settimana

© Today.it - Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana molto interessante dal punto di vista seriale. Su Netflix, infatti, ci sarà una grande novità e un ritorno attesissimo. Quale? Quello della serie romantica “Emily in Paris” che debutta con la sua quinta stagione, ambientata per di più in Italia, proprio questa settimana. Ma. Today.it

10 SERIE TV NETFLIX da vedere assolutamente ??????

Video 10 SERIE TV NETFLIX da vedere assolutamente ??????

serie film vedere netflixI film e le serie tv da vedere assolutamente su Netflix a dicembre - A dicembre sbarca su Netflix Sicilia Express, la prima serie natalizia di Ficarra e Picone, che arriva dopo il successo di Incastrati. iodonna.it

serie film vedere netflixLe vedove del giovedì: la serie tv Netflix | Recensione - Le vedove del giovedì è una serie tv messicana che presenta le vicende delle cinque famiglie più ricche della campagna messicana. eroicafenice.com