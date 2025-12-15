Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana

Questa settimana su Netflix si preannuncia ricca di novità e ritorni attesi, offrendo agli spettatori una varietà di serie e film imperdibili. Tra nuove uscite e ritorni amatissimi, il catalogo si arricchisce di contenuti pronti a catturare l’attenzione. Ecco le proposte più interessanti da non perdere in questa settimana.

© Today.it - Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana Arriva una settimana molto interessante dal punto di vista seriale. Su Netflix, infatti, ci sarà una grande novità e un ritorno attesissimo. Quale? Quello della serie romantica “Emily in Paris” che debutta con la sua quinta stagione, ambientata per di più in Italia, proprio questa settimana. Ma. Today.it 10 SERIE TV NETFLIX da vedere assolutamente ?????? I film e le serie tv da vedere assolutamente su Netflix a dicembre - A dicembre sbarca su Netflix Sicilia Express, la prima serie natalizia di Ficarra e Picone, che arriva dopo il successo di Incastrati. iodonna.it

Le vedove del giovedì: la serie tv Netflix | Recensione - Le vedove del giovedì è una serie tv messicana che presenta le vicende delle cinque famiglie più ricche della campagna messicana. eroicafenice.com

Film, fiction e serie TV in programma questa sera 14 dicembre. RAI DUE ore 21.00 due nuovi episodi della nuova serie NCIS: SIDNEY. RAI 4 ore 21.20 il film fantastico IO, ROBOT. RAI MOVIE ore 21.10 il film thriller OMICIDIO IN DIRETTA. RAI STORIA ore 21. - facebook.com facebook

#GoldenGlobes 2026, dai film alle serie tv tutte le nomination x.com