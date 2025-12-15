Le ragazze della ’Peri’ stracciano il Montebianco
Le ragazze della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri dimostrano grande determinazione nel decimo turno di serie B femminile, conquistando una vittoria netta contro il Montebianco Volley con un punteggio di 3-0. La squadra si impone con prestazioni convincenti nei tre set, consolidando così la propria posizione in classifica.
VOLLEY Grande prova di forza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che nel decimo turno di serie B di C femminile annichilisce il Montebianco Volley 3-0 (259, 2517, 2515). Prestazione praticamente perfette delle ragazze di coach Elisabetta Alberti che hanno chiuso la pratica casalinga in un’ora e poco più. Abbastanza importante il divario tra le due formazioni, con le grossetane che hanno certificato il proprio stato di forma, mettendo a ferro e fuoco il Montebianco. Primo set totalmente da dimenticare per le ospiti, travolte dalla forza e dalla migliore qualità delle ragazze allenate da Alberti: insomma una partita perfetta, che nessuno si aspettava, visto che il Montebianco Volley arrivava a questo confronto con un tre set a due in casa con Casciavola, seconda in classifica. Lanazione.it
Sabato 13 alle ore 21 al PalaAzzurri le ragazze della Serie C Giorgio Peri ospiteranno il Montebianco reduce da un bel tie break con Casciavola. Sarà una partita da giocare, sicuramente la tecnica e la pazienza saranno l'arma da portare in campo. Veniamo d - facebook.com facebook