Le ragazze della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri dimostrano grande determinazione nel decimo turno di serie B femminile, conquistando una vittoria netta contro il Montebianco Volley con un punteggio di 3-0. La squadra si impone con prestazioni convincenti nei tre set, consolidando così la propria posizione in classifica.

© Lanazione.it - Le ragazze della ’Peri’ stracciano il Montebianco

VOLLEY Grande prova di forza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che nel decimo turno di serie B di C femminile annichilisce il Montebianco Volley 3-0 (259, 2517, 2515). Prestazione praticamente perfette delle ragazze di coach Elisabetta Alberti che hanno chiuso la pratica casalinga in un’ora e poco più. Abbastanza importante il divario tra le due formazioni, con le grossetane che hanno certificato il proprio stato di forma, mettendo a ferro e fuoco il Montebianco. Primo set totalmente da dimenticare per le ospiti, travolte dalla forza e dalla migliore qualità delle ragazze allenate da Alberti: insomma una partita perfetta, che nessuno si aspettava, visto che il Montebianco Volley arrivava a questo confronto con un tre set a due in casa con Casciavola, seconda in classifica. Lanazione.it

Sabato 13 alle ore 21 al PalaAzzurri le ragazze della Serie C Giorgio Peri ospiteranno il Montebianco reduce da un bel tie break con Casciavola. Sarà una partita da giocare, sicuramente la tecnica e la pazienza saranno l'arma da portare in campo. Veniamo d - facebook.com facebook