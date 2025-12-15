le quotazioni di borsa italiana e spread oggi 15 dicembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025, i mercati europei si preparano a una nuova settimana di negoziazioni. Focus sulla Borsa italiana e sullo spread tra Btp e Bund tedeschi, indicatori chiave per valutare la situazione economica e finanziaria dell'area euro. Gli investitori monitorano attentamente gli sviluppi per cogliere eventuali segnali di stabilità o volatilità.

Si apre una nuova settimana per i mercati europei, la Borsa italiana e lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Cresce l’attesa per i valori e l’andamento dell’indice Ftse Mib e del differenziale. Milano, venerdì 12 dicembre, ha concluso a -0,43%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. Lettera43.it

