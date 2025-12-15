Le previsioni meteo di oggi 15 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 15 dicembre, ad Avellino indicano una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Durante la serata si assisterà a stratificazioni, ma non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Un quadro meteorologico stabile che permette di pianificare le attività quotidiane senza particolari preoccupazioni legate al maltempo.

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3185m. Avellinotoday.it

