Le pagelle Giacomel regala una rete da fallo laterale Moretti indietro
GIACOMEL 4. Regala il primo gol con una "fantasiosa" uscita, e su fallo laterale! Subisce due gol, col Faenza che tira una volta soltanto. MAMBELLI 6. Confermato anche col ritorno di Iglio, non ha sbavature. DALL’ARA 6. Roccioso, guida bene il reparto. CASELLA 6. Perché farsi ammonire e incendiare la polvere così scioccamente? Nel merito, è attento. MAZZALI 6,5. Con le sue sgroppate è uno dei migliori, trascina spesso su la squadra. MAZZA 6,5. E’ il regista e quando si passa dal centrocampo, non troppo spesso, distribuisce bene il gioco. Lascia lui perché ammonito. RICCI 5,5. Meno brillante di altre volte, va troppo blando a opporsi sull’avversario che crossa per il secondo gol. Sport.quotidiano.net
