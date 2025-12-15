Le notizie più importanti di oggi 15 dicembre 2025 a Latina e in provincia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali notizie di oggi, 15 dicembre 2025, a Latina e nella provincia. Un riepilogo dei fatti più significativi, dalla cronaca all'attualità, per rimanere aggiornati sugli eventi che hanno caratterizzato questa giornata nel territorio pontino.

Immagine generica

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un breve riepilogo di questo lunedì 15 dicembre attraverso i principali fatti accaduti sul territorio pontino, dalla cronaca all'attualità.- Traffico di droga, sgominati due gruppi criminali. Scoperto un giro d’affari da milioni. Latinatoday.it

Tutte le news di Sky tg24

Video Tutte le news di Sky tg24

Operai Eurallumina: "Da Calderone aspettiamo notizie importanti" - Un'altra notte di protesta, la decima, per i quattro operai dell'Eurallumina di Portovesme, da lunedì 17 asserragliati su un silo a 40 metri di altezza nonostante vento e freddo, per richiamare ... ansa.it