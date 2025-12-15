Le notizie di scienza della settimana
Ecco le principali notizie scientifiche della settimana: dal fuoco dei Neandertal alle scoperte sui mammiferi più monogami, fino alla sorprendente cooperazione tra orche e delfini. Un riepilogo rapido delle recenti scoperte che evidenziano i progressi e le curiosità nel mondo della scienza.
Il fuoco dei neandertal, i mammiferi più monogami, la cooperazione tra orche e delfini: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. Internazionale.it
🇮🇹 Notizie Scientifiche della Settimana: Le Ultime Scoperte!
