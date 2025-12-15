Le nostre eccellenze di biodiversità Successo per la mostra zootecnica

La prima edizione della mostra delle biodiversità zootecniche dell’Emilia-Romagna ha riscosso grande successo. Organizzata da Araer in collaborazione con diverse associazioni nazionali, l’evento ha valorizzato le eccellenze del patrimonio genetico animale della regione, promuovendo la tutela e la conoscenza delle razze autoctone e delle biodiversità zootecniche locali.

Grande successo ieri per la prima edizione della mostra delle biodiversità zootecniche dell’Emilia-Romagna, organizzata da Araer (associazione regionale allevatori) in collaborazione con associazione nazionale allevatori bovini di razza reggiana, associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne, associazione nazionale allevatori razze equine e asinine italiane. In piazza Martiri sono state allestite delle isole tematiche dedicate alle razze autoctone bovine, equine, asinine, ovicaprine, cunicole e avicole dell’Emilia-Romagna. Grande protagonista la razza Reggiana, al centro di un processo di tutela e recupero dopo che negli anni ’80 ha rischiato l’estinzione. Ilrestodelcarlino.it

