Le nostre eccellenze di biodiversità Successo per la mostra zootecnica

La prima edizione della mostra delle biodiversità zootecniche dell’Emilia-Romagna ha riscosso grande successo. Organizzata da Araer in collaborazione con diverse associazioni nazionali, l’evento ha valorizzato le eccellenze del patrimonio genetico animale della regione, promuovendo la tutela e la conoscenza delle razze autoctone e delle biodiversità zootecniche locali.

In piazza Martiri sono state allestite delle isole tematiche dedicate alle razze autoctone bovine, equine, asinine, ovicaprine, cunicole e avicole dell'Emilia-Romagna. Grande protagonista la razza Reggiana, al centro di un processo di tutela e recupero dopo che negli anni '80 ha rischiato l'estinzione. Tante famiglie hanno visitato la tensostruttura allestita in piazza Martiri con tutte le razze allevate in regione

