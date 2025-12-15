Le mura della Ripa trapanate per promuovere una mostra la Soprintendenza intervenga | i Verdi alzano la voce

Recenti interventi su beni storici e culturali della città, tra cui la perforazione delle mura della Ripa per promuovere una mostra, hanno sollevato polemiche e preoccupazioni. I Verdi chiedono un intervento della Soprintendenza, puntando il dito sulla gestione e la tutela del patrimonio cittadino, in un dibattito acceso sulla salvaguardia e le modalità di intervento sui beni storici.

© Forlitoday.it - "Le mura della Ripa trapanate per promuovere una mostra, la Soprintendenza intervenga": i Verdi alzano la voce Alcune recenti operazioni su beni storici e culturali della città hanno suscitato preoccupazioni e hanno riacceso il dibattito sulla tutela dei patrimoni cittadini e sulle modalità con cui l'amministrazione li gestisce.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di ForlìToday"Per l'amministrazione.