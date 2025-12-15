Le medaglie più belle sono i miei due figli Ora insegno ai bambini

Elisa Di Francisca, campionessa olimpica e atleta di successo, ha trasformato le sue medaglie in un simbolo di determinazione. Ora, con passione, si dedica all'insegnamento della scherma ai bambini delle scuole elementari a Roma, condividendo la sua esperienza e il suo entusiasmo. La sua storia è un esempio di come la forza di volontà possa portare a nuovi traguardi.

"Le medaglie più belle sono i miei due figli. Ora insegno ai bambini" Elisa Di Francisca, jesina doc, è una vincente. In pedana armata di fioretto come lontano dalla scherma, grazie al suo carattere grintoso, alla sua personalità che le ha permesso di vincere anche in televisione, senza la divisa della Polizia di Stato con cui oggi a Roma insegna scherma ai bimbi delle scuole elementari. Elisa Di Francisca, come ricorda i due ori delle Olimpiadi di Londra? "Mi tornano in mente ogni volta che parlo con i ragazzini, a partire dai miei figli, o a tutte quelle persone che possono beneficiare del mio esempio attraverso l'ascolto della mia esperienza quando si parla di momenti difficili.